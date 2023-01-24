Какие два опасных типа поведения наблюдаются у детей алкоголиков?

Человек, выросший в неблагополучной семье, иногда не может найти свое место в обществе. Почему так происходит и можно ли ему помочь?

Дети родителей, которые страдают от алкогольной зависимости, могут пойти по двум жизненным идеологиям — спасение и изоляция. Об этом заявила психолог Кристина Дюран в беседе с изданием Газета.ру.

«Первый сценарий — это вечное спасательство: отражение и проживание созависимости во всех смыслах слова. Это сменяющиеся чувства любви, жалости, сострадания к близкому, страдающему алкоголизмом, а также ненависти и презрения», — сказала специалист.

По словам профессионала, такие люди часто прибегают к шантажу, бесконечным уговорам и любому давлению, чтобы их близкий человек прекратил чрезмерное употребление спиртного.

Вторым сценарием Дюран назвала чуть ли не полную изоляцию от мира. Такие личности постоянно испытывают стыд, обиду и презрение по отношению к своим родителям. Они винят родственников за то, что те предпочли алкоголь, а не семью. Эта боль сильно влияет на психику человека, он начинает закрываться и уходить в себя.

«Со временем прекращают общение полностью либо сводят общение до формального минимума. Есть те, кто „исключают“ родственника, страдающего алкоголизмом из своей семейной системы — то есть делают вид, что этого человека не существует», — объяснила психолог.

В том числе эксперт предупредила, что оба сценария очень негативно отражаются на человеке уже будучи во взрослой жизни.

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