Какие два опасных типа поведения наблюдаются у детей алкоголиков?

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Психолог Дюран: дети алкоголиков склонны двум сценариям — спасательство и изоляция

Какие два опасных типа поведения наблюдаются у детей алкоголиков?

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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Человек, выросший в неблагополучной семье, иногда не может найти свое место в обществе. Почему так происходит и можно ли ему помочь?

Дети родителей, которые страдают от алкогольной зависимости, могут пойти по двум жизненным идеологиям — спасение и изоляция. Об этом заявила психолог Кристина Дюран в беседе с изданием Газета.ру.

«Первый сценарий — это вечное спасательство: отражение и проживание созависимости во всех смыслах слова. Это сменяющиеся чувства любви, жалости, сострадания к близкому, страдающему алкоголизмом, а также ненависти и презрения», — сказала специалист.

По словам профессионала, такие люди часто прибегают к шантажу, бесконечным уговорам и любому давлению, чтобы их близкий человек прекратил чрезмерное употребление спиртного.

Вторым сценарием Дюран назвала чуть ли не полную изоляцию от мира. Такие личности постоянно испытывают стыд, обиду и презрение по отношению к своим родителям. Они винят родственников за то, что те предпочли алкоголь, а не семью. Эта боль сильно влияет на психику человека, он начинает закрываться и уходить в себя.

«Со временем прекращают общение полностью либо сводят общение до формального минимума. Есть те, кто „исключают“ родственника, страдающего алкоголизмом из своей семейной системы — то есть делают вид, что этого человека не существует», — объяснила психолог.

В том числе эксперт предупредила, что оба сценария очень негативно отражаются на человеке уже будучи во взрослой жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как быстро распознать алкогольную зависимость.

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