Бен Аффлек провел время с Дженнифер Лопес и бывшей женой Дженнифер Гарнер

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Знаменитости как ни в чем не бывало улыбались друг другу и мило общались. Что их сплотило?

Бен Аффлек провел время с Дженнифер Лопес и бывшей женой Дженнифер Гарнер

Фото: www.globallookpress.com / Mimmo Carriero

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Американская актриса, певица Дженнифер Лопес и ее супруг актер Бен Аффлек провели время вместе с бывшей женой артиста актрисой Дженнифер Гарнер. Газета Daily Mail опубликовала кадры с их встречи.

В издании отмечается, что знаменитости встретились для посещения музыкального события, в котором участвует младшая дочь Аффлека и Гарнер — Серафина.

В том числе вместе со звездами были и другие их наследники. Дети певицы 14-летние близнецы Макс и Эмма от коллеги по цеху Марка Энтони и дети актера — 17-летняя Вайолет, 14-летняя Серафина и десятилетний Сэмюэл от Гарнер.

К слову, ранее Лопес сообщала о том, что пережила психическое расстройство — ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Это случилось перед замужеством с Аффлеком. В том числе актриса объясняла, что их бракосочетание в Лас-Вегасе в июле 2022 года была инициативой артиста. Он спонтанно предложил ей руку и сердца, а потом устроил красивое торжество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Дженнифер Лопес разделась в 53 года ради рекламы своего косметического бренда.

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