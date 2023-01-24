Несущий смерть Abrams: почему американские танкисты массово страдают онкологией

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 525

Эксперт Кнутов: экипажи Abrams завалили Пентагон исками из-за онкологии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Matthew Foster; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

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Военный аналитик назвал серьезный минус «супертанков» США.

Американские танки Abrams, которые киевский режим мнит чудо-оружием и мечтает заполучить в свой арсенал, действительно весьма смертоносны. В том числе для собственных экипажей. Об этой «неприятной» особенности американских «супертанков» 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Он пояснил, что лобовая броня, передняя часть башни и маска пушки Abrams изготовлены из обедненного урана — сверхпрочного материала, который применяют в производстве боеголовок баллистических ядерных ракет, так как он выдерживает запредельные перегрузки при прохождении плотных слоев атмосферы. Снаряды с сердечником из обедненного урана также считаются самыми прочными и бронебойными.

Однако этот, казалось бы, идеальный для танка материал имеет очень серьезный минус, грозящий смертельной опасностью его экипажу.

«Единственный недостаток обедненного урана заключается в том, что при попадании снарядов в лобовую броню внутри танка образуется радиоактивная пыль, которая вызывает у экипажа онкологические заболевания», — пояснил Кнутов.

По словам эксперта, Пентагон буквально завален судебными исками от танкистов Abrams в связи с развившимися у них раковыми заболеваниями. Особенно много претензий от тех экипажей, которые в свое время воевали в Ираке.

Однако американское военное ведомство отказывается признавать проблемы, связанные с броней танков Abrams, и соответственно, не выплачивает своим солдатам компенсации, заключил Кнутов.

Ранее в этот день телеканал Sky News Arabia сообщил в Twitter со ссылкой на анонимного представителя Пентагона, что президент США Джо Байден готов поставить Украине десять танков Abrams М1. Таким образом он хочет оказать давление на Германию с целью передачи Киеву немецких танков Leopard 2.

В свою очередь The Wall Street Journal уточнила, что объявление о поставках «значительного количества» Abrams на Украину может быть сделано уже на этой неделе.

Как сообщал 5-tv.ru, президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD пожаловался, что несколько десятков западных танков не изменят ситуацию на фронте.

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