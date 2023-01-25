Песков ответил на заявление CNN о возможной мобилизации еще 200 тысяч россиян

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 13

Представитель Кремля Песков опроверг информацию CNN о возможной мобилизации 200 тысяч россиян

Песков ответил на заявление CNN о возможной мобилизации еще 200 тысяч россиян

Фото: © РИА Новости / Александр Мельников

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Американский телеканал сообщил, что президент РФ якобы обдумывает решение о второй волне мобилизации, которая «может проводиться более тихо, чем первая».

Информация американского телеканала CNN о вероятности второй волны мобилизации в России является недостоверной. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС. Он опроверг слух, что президент РФ Владимир Путин якобы рассматривает возможность призвать на службу еще 200 тысяч россиян.

CNN, оповещая мир о продолжении мобилизации, ссылался на собственные источники в американском и западных правительствах. Отмечалось, что вторая волна «может проводиться более тихо, чем первая». Пескову задали прямой вопрос — является ли этот материал настолько же недостоверным, как и появлявшиеся ранее слухи в соцсетях на эту тему.

Пресс-секретарь главы государства ответил утвердительно.

«Да. Является», - лаконично заявил политик.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отчитался Путину о завершении частичной мобилизации в стране 28 октября прошлого года. Он сообщил, что призваны на службу были 300 тысяч россиян, и никаких дополнительных мероприятий в связи с этим более не планируется. Президент также лично опровергал слухи о так называемой второй волне, подчеркивая, что ресурсов армии на данный момент достаточно.

Ранее, писал 5-tv.ru, Сергей Шойгу утвердил порядок социальных выплат резервистам, призванным в ряды Вооруженных сил России в рамках частичной мобилизации.

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