Посол Андреев: Польша не пригласила представителей РФ на годовщину освобождения Освенцима

Приглашение посетить 27 января памятные мероприятия в честь годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим в диппредставительство России не поступало. Об этом в интервью «Известиям» сообщил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

Формальной причиной отказа стало то, что в зале, где будут проводиться мероприятия, мало посадочных мест.

«До 2021 года в программу таких мероприятий включались выступления глав дипмиссий Израиля и России в Польше. С 2022 года нам слово не предоставляется, соответственно, в отсутствие посла России, как это повелось в последние годы, некому будет напомнить о том, что Аушвиц освобождала Красная армия», — заметил посол.

Он также сообщил, что с прошлого года в музее «Аушвиц-Биркенау» не работает выставка Музея Победы в Москве, так как в Европу невозможно переводить платежи из-за санкций. Дирекция польского музея, кстати, отказывается искать альтернативные пути решения.

В итоге, генеральный консул России в Кракове Сергей Линевич примет участие только в возложении венков к памятнику погибшим советским узникам Аушвица на территории бывшего лагеря и на могилы советских воинов, павших при освобождении Освенцима.

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