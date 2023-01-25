Польша отправила больше: 14 танков для Киева от Берлина ничего не изменят

Андреев напомнил, что Польша в составе НАТО уже давно ведет против России на Украине «войну по доверенности» руками украинцев.

Польша уже поставила Украине более 300 танков, поэтому отправка 14 немецких Leopard ничего не поменяет в отношениях Москвы и Варшавы. Об этом в интервью «‎Известиям«‎ заявил посол России в Польше Сергей Андреев.

«Польские официальные лица заявляли, что их страна в прошлом году передала Украине порядка 300 танков (советских Т-72 и их полонизированной модификации). Добавление к ним 14 немецких машин принципиально ничего не изменит», — сказал дипломат.

Андреев отметил, что де-факто коллективный Запад, в том числе Польша, уже давно ведет против России на Украине «войну по доверенности» руками украинцев. Поэтому с поставкой очередной партии бронетехники Украине в отношениях России с Варшавой по существу ничего не поменяется.

Президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции во Львове 11 января заявил о передаче его страной Украине роты танков Leopard. До этого польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявлял, что Варшава не планирует поставлять на Украину танки Leopard и могла бы пойти на такой шаг только в составе коалиции европейских стран.

После того как Германия в ходе переговоров на базе Рамштайн 20 января отказалась передавать Украине свои танки Leopard, риторика польских властей по этому вопросу ужесточилась. На днях в Польше пообещали Берлину международную изоляцию из-за отказа передавать танки, а Моравецкий пригрозил поставить Киеву имеющиеся в распоряжении Варшавы немецкие Leopard без согласия Германии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия под давлением союзников по НАТО все же согласилась передать Украине десять танков Leopard.