Захарова указала на историческое неприятие ЮАР попыток Запада разделить мир

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 52

Захарова: позиция ЮАР ставит крест на многовековом курсе Запада на общемировую сегрегацию

Захарова указала на историческое неприятие ЮАР попыток Запада разделить мир

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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Позиция африканского государства демонстрирует несостоятельность попыток деления людей на «достойных» и тех, кто «живет в джунглях».

Позиция, озвученная главой МИД Южно-Африканской Республики (ЮАР) Наледи Пандор в ходе совместной конференции с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым, демонстрирует непринятие давление, которое оказывается западными странами на африканский континент. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире авторской программы на радио Sputnik.

«Это историческая позиция, на мой взгляд. Это не просто принципиальная позиция неприятия того давления, которое без зазрения совести оказывает Запад на африканский континент, а это глубокий взгляд со знанием исторических реалий на все происходящее в мире», — сказала она.

Захарова добавила, что позиция ЮАР — это не попытка набрать политические очки или балансировать между противоположными точками зрения, а «принципиальная оценка» происходящего. По словам дипломата, позиция ЮАР и ряда других стран Африки демонстрирует несостоятельность стремления Запада делить мир на «достойных» и тех, кто «живет в джунглях».

Принципиальные оценки стран Африки ставят крест на многовековом настойчивом курсе Запада на общемировую сегрегацию, резюмировала Захарова.

Несколько дней назад Наледи Пандор подвергла критике и призвала отозвать законопроект Конгресса США о борьбе с деятельностью России в Африке, который предусматривает «наказание» африканских стран за сотрудничество с Москвой в различных областях. По мнению главы МИД ЮАР, предложенная законодательная инициатива абсолютно не обоснована и противоречит международному праву. Страны Африки ясно дали это понять коллегам в США, подчеркнула Пандор.

До этого в представительстве России при ООН заявияли, что Москва отвергает обвинения Запада в якобы присвоении российской стороной ресурсов Африки и считает подобные заявления попыткой дискредитировать помощь России африканским странам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава российской дипломатии Сергей Лавров в рамках своего африканского турне посетил ЮАР, а также Эсватини — одно из самых маленьких государств «черного континента».

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