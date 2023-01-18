Африка раскритиковала законопроект США о борьбе с РФ в ЮАР: «Ясно дали понять»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 48

Глава МИДа ЮАР Пандор призвала Штаты отказаться от закона по борьбе с РФ в Африке

Африка раскритиковала законопроект США о борьбе с РФ в ЮАР: «Ясно дали понять»

Фото: www.globallookpress.com / Andrew Harrer - Pool via CNP

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Сейчас документ готовят для обсуждения в американском Сенате. Будет ли он принят?

Законопроект конгресса США о борьбе с деятельностью РФ в Африке подвергла критике глава МИД ЮАР Наледи Пандор и призвала отозвать его. Об этом руководитель африканского внешнеполитического ведомства заявила в беседе с РИА Новости. По мнению Пандор, предложенная законодательная инициатива абсолютно не обоснована и противоречит международному праву.

«И мы ясно дали это понять нашим коллегам в США. Мы даже встречались с разработчиком первоначального законопроекта и указали на нарушения», — пояснила собеседница агентства.

Политик добавила, что сейчас законопроект готовят для обсуждения в американском Сенате, пока документ официально не приняли.

До этого заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявляла, что в Москве отвергают все обвинения со стороны Запада в якобы присвоении российской стороной ресурсов стран Африки. Дипломат подчеркнула, что подобными заявлениями западные страны пытаются дискредитировать помощь России африканским странам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто в ЮАР массово нападает на людей.

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