«Размером с Техас»: новые губы Эмили Ратаковски рассмешили фанатов — фото

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 61

Модель Эмили Ратаковски смутила фанатов размером своих губ на мероприятии

«Размером с Техас»: новые губы Эмили Ратаковски рассмешили фанатов — фото

Фото: www.globallookpress.com / Ik Aldama

Читайте нас в: Дзен Новости

Поклонники знаменитой красавицы привыкли к ее идеальной внешности, поэтому изъян в превосходном лице сильно выбил их из колеи.

Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски сильно удивила поклонников объемом своих губ. Красавица опубликовала фото с мероприятия — девушка появилась на показе люксового бренда.

Вид звезды был сногсшибательный: идеально прямые волосы, белая диадема, украшенная сотнями драгоценных камней, одновременно нежное и откровенное фиолетовое платье с выраженным декольте и обернутыми вокруг груди тонкими бретельками. Потрясающий наряд знаменитости дополняла полупрозрачная фата и стилизованные под платье перчатки того же цвета.

Все бы ничего, однако вызывающий прикид мало удивил подписчиков Ратаковски. Люди больше уделили внимание ее губам — почему такие большие? В комментариях сразу посыпались вопросы.

Эмили Ратаковски смутила фанатов большими губами на показе люксового брендаЭмили Ратаковски смутила фанатов большими губами на показе люксового бренда. Фото: Instagram* / emrata

«Зачем столько филлеров колоть в свои губы?»;

«Что случилось с твоими губами?»;

«Красивая, но губы все портят»;

«Губы размером с Техас»;

«Что-то странное происходит с твоей внешностью», — отметили фанаты.

Может кардинальные перемены во внешности связаны с личной жизнью модели? Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эмили Ратаковски подтвердила слухи о разводе с актером Себастьяном Бер-Макклардом после четырех лет брака.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-2° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.75
0.12 74.69
-0.04
🧙‍♀ Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака

Последние новости

13:13
«Король рэпа» Бернард Грин умер на 58-м году жизни
13:06
В Мадриде нашли подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой в посольство Украины
12:59
Три человека погибли в результате массовой стрельбы в США
12:56
Ковальчук доложил Мишустину о ситуации на бывших заводах Siemens в России
12:51
«Сделали это»: дочь Славы раскрыла правду о свадьбе «по залету»
12:49
Пушилин сообщил о продвижении сил России в Артемовске

Сейчас читают

Курганский боец рассказал, почему не берет трофейное оружие националистов ВСУ
«Красных линий» больше нет: США заявили об открытом противостоянии с Россией
"Твоя старческая энергия мне не нужна": сын с говнистым характером припечатал 75-летнего Малежика
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023