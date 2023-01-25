Пушилин сообщил о продвижении сил России в Артемовске

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 34

Пушилин сообщил о продвижении ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Пушилин сообщил о продвижении сил России в Артемовске

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Бойцам приходится устранять украинских неонацистов для скорейшего освобождения мирных жителей Донбасса.

Российские силы продвигаются в Артемовске. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Подразделения в самом Артемовске продвигаются. Бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно еще удерживались противником», — сказал Пушилин в рамках церемонии открытия второго полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. ДНР».

По словам врио главы региона, освобождение Соледара сыграло важную роль для продвижения в Артемовске. Он подчеркнул, что данное направление позволило перекрыть пути снабжения украинских боевиков.

«Конечно же, позволило где-то в какой-то части брать под оперативный контроль участки, с которых наносились очень серьезные ответные действия со стороны противника», — добавил Пушилин.

Днем ранее сообщалось о продвижении Вооруженных сил России (ВС РФ) сразу в нескольких направлениях зоны спецоперации. В частности, на артемовском и авдеевском.

Спецоперация на Украине по защите гражданских от геноцида со стороны Киева, начатая в феврале минувшего года, продолжается. Конечная цель ВС РФ — ликвидация радикалов, демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где было сорвано наступление украинских националистов.

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