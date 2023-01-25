Власти Запорожской области сообщили о срыве наступления ВСУ
Рогов: планы боевиков ВСУ осуществить широкое наступление в Запорожской области сорваны
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
Накануне военкор Александр Сладков сообщал об активном наступлении российской армии сразу по нескольким направлениям в зоне специальной военной операции.
Планы украинских боевиков по масштабному наступлению в Запорожской области сорваны. Об этом сообщил член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. Чиновник в беседе с РИА Новости отметил, что атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сорвали благодаря «упредительным действиям» российских войск и союзных сил. Также Рогов подчеркнул, что противник хотел выйти к побережью Азовского моря.
Кроме того, по словам председателя движения «Мы вместе с Россией», теперь, чтобы удержать фронтовую линию, радикалы вынуждены стягивать резервы в том числе с донецкого направления.
Накануне военкор Александр Сладков сообщал об активном наступлении российской армии сразу по нескольким направлениям в зоне специальной военной операции (СВО). Были отмечены успехи бойцов на артемовском и авдеевском направлениях, активное продвижение в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово, а также штурм Артемовска.
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