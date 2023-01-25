«Ситуация тревожная»: Песков прокомментировал перевод «часов Судного дня»

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 3 220

В Кремле назвали тревожной ситуацию в мире из-за ядерной угрозы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Global Look Press; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Накануне мир стал на десять секунд ближе к «ядерной полуночи».

Ситуация в мире действительно внушает тревогу в контексте ядерной угрозы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перевод стрелок символических «Часов Судного дня» на десять секунд ближе к «ядерной полуночи».

«Ситуация в целом действительно тревожная. Мы говорим о символическом проекте, но если говорить о ситуации, которую мы фактически имеем в Европе и в мире, то она действительно чрезвычайно напряженная», — отметил Песков на брифинге.

Он добавил, что перспективы развития ситуации с учетом той линии, которую избрало НАТО под руководством США, пока не сулят разрядки. В связи с этим России необходимо проявлять бдительность и принимать соответствующие меры.

Накануне стрелки символических «Часов Судного дня» были переведены на десять секунд ближе к «ядерной полуночи». Впервые за три года показания со 100 секунд упали до 90.

Президент запустившего проект журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон сообщила, что решение о переводе стрелок было принято из-за конфликта на Украине. Она отметила, что сейчас на символическом объекте зафиксирован самый высокий уровень опасности для человечества за 76 лет существования проекта.

В свою очередь политолог Армен Гаспарян в комментарии 5-tv.ru заявил, что мир стал на десять секунд ближе к катастрофе после заявлений Запада о передаче Украине новой партии танков.

-2° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.75
0.12 74.69
-0.04
🧙‍♀ Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака

Последние новости

14:37
Резко похудевшая Анастасия Уколова напугала своим видом: «Это чересчур!»
14:35
История не повторяется? Кого зритель увидит в продолжении «Папиных дочек»
14:34
Песков назвал преувеличенным значение поставок западных танков Украине
14:25
Чем новый избранник покорил Волочкову: «Не стану скрывать — влюбилась»
14:16
Вячеслав Малежик пожаловался на отношение сына: «Старческая энергия не нужна»
14:11
Под Угледаром горят позиции ВСУ — эксклюзивные кадры

Сейчас читают

Курганский боец рассказал, почему не берет трофейное оружие националистов ВСУ
Курганский боец объяснил, почему не берет трофейное оружие боевиков ВСУ
"Твоя старческая энергия мне не нужна": сын с говнистым характером припечатал 75-летнего Малежика
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023