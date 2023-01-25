«Ситуация тревожная»: Песков прокомментировал перевод «часов Судного дня»

Накануне мир стал на десять секунд ближе к «ядерной полуночи».

Ситуация в мире действительно внушает тревогу в контексте ядерной угрозы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перевод стрелок символических «Часов Судного дня» на десять секунд ближе к «ядерной полуночи».

«Ситуация в целом действительно тревожная. Мы говорим о символическом проекте, но если говорить о ситуации, которую мы фактически имеем в Европе и в мире, то она действительно чрезвычайно напряженная», — отметил Песков на брифинге.

Он добавил, что перспективы развития ситуации с учетом той линии, которую избрало НАТО под руководством США, пока не сулят разрядки. В связи с этим России необходимо проявлять бдительность и принимать соответствующие меры.

Накануне стрелки символических «Часов Судного дня» были переведены на десять секунд ближе к «ядерной полуночи». Впервые за три года показания со 100 секунд упали до 90.

Президент запустившего проект журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон сообщила, что решение о переводе стрелок было принято из-за конфликта на Украине. Она отметила, что сейчас на символическом объекте зафиксирован самый высокий уровень опасности для человечества за 76 лет существования проекта.

В свою очередь политолог Армен Гаспарян в комментарии 5-tv.ru заявил, что мир стал на десять секунд ближе к катастрофе после заявлений Запада о передаче Украине новой партии танков.