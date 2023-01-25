«Чтобы хватило здоровья…» — Зеленская неоднозначно поздравила мужа с днем рождения

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 3 951

Елена Зеленская пожелала супругу «здоровья» в день его рождения

«Чтобы хватило здоровья…» — Зеленская неоднозначно поздравила мужа с днем рождения

Фото: TOMS KALNINS / EPA / ТАСС

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Первая леди Украины публично поздравила своего мужа с 45-летием и весьма скомкано объяснила, изменился президент Незалежной или нет.

Украинский глава Владимир Зеленский отмечает день рождения 25 января. Его супруга Елена, которую уже окрестили «плохой актрисой», решила публично рассказать о чувствах к мужу. Поздравление с пожеланием здоровья она разместила в своем микроблоге.

Елена Зеленская заверила, что ее часто спрашивают, как изменился супруг. По словам первой леди, он остался прежним. Однако сразу же признала, что все-таки президент Украины изменился: стал меньше смеяться.

Кроме этого, Елена Зеленская объявила, что у ее мужа полно упрямства, чего не скажешь о здоровье.

«Мы все знаем. Упрямства у тебя хватит. Главное — чтобы хватило здоровья», — написала в своем поздравлении особа.

Также Зеленская пожелала супругу больше причин для улыбок. Впрочем, ту реальность, за которой наблюдает весь мир, президент Украины создал своими собственными руками: с кровью, потом, убийствами и издевательствами.

Поздравление для Владимира ЗеленскогоПоздравление для Владимира Зеленского. Фото: Instagram* / olenazelenska_official

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Украины не смог сдержать эмоций при встрече с бывшим экс-премьером Британии. По мнению эксперта, у Зеленского уже развился психоз.

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🧙‍♀ Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака

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