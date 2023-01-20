Рыдания, угрозы, проклятья и манипуляция: для кого жена Зеленского разыграла спектакль в Давосе

Елена Зеленская пыталась быть максимально убедительной во время выступления на Всемирном экономическом форуме. Однако ее уличили в неискренности и излишней агрессии.

Ежегодное заседание Всемирного экономического форума открылось в швейцарском Давосе 16 января. В составе украинской делегации выступила первая леди страны Елена Зеленская. Пытаясь сделать громкие заявления, она лишь дала поводы для насмешек.

Крокодиловы слезы

Первым поводом для насмешек со стороны пользователей сети стала реакция Зеленской на сообщение о крушении самолета в Броварах. Фотографии первой леди Украины, демонстративно утирающей слезы, появились 18 января.

Однако Читатели Daily Mail обвинили ее в нелепой актерской игре и усомнились, что она «проронила хоть одну слезинку» о тысячах людей, погибших из-за агрессии киевского режима на Донбассе. При этом некоторые предложили дать супруге Зеленского стодолларовую купюру, чтобы она могла достойно утереть слезы.

Нелепые угрозы

Основную часть своего выступления Елена Зеленская посвятила рассказам о бедственном положении Украины и не упустила возможности раскритиковать действию западных союзников Незалежной. В частности, интернет-пользователи высмеяли ее из-за слов о том, как мир может думать о климатических вопросах, когда украинский народ находится в таком ужасающем положении.

«Как мир может достичь климатической нейтральности, если он до сих пор не смог остановить российскую агрессию?» — заявила с трибуны Елена Зеленская.

Именно эта фраза и вызвала шквал шуток в сети. Некоторые пользователи задались такими же «логичными» вопросами. К примеру, «как я могу кормить свою собаку, если у меня закончились кисти для рисования?».

Кроме этого, супруга Владимира Зеленского начала буквально шантажировать Запад, который уже порядком устал от Украины. Она предложила союзникам задуматься, что будет, если Украина тоже внезапно устанет.

«Мы тоже уставшие и морально, и физически, но что будет, если мы остановимся и скажем: «Все, мы больше не играем, окей, будет как будет, решайте эту проблему сами, а мы поехали?» — прозвучало с трибуны.

При этом первая леди провела весьма странную аналогию ситуации на Украине с горящим зданием, которое нельзя перестать тушить.

LAURENT GILLIERON / ТАСС

Во всем виновата Россия

«Вишенкой» слезно-агрессивного выступления Елены Зеленской стали очередные обвинения в адрес России. Супруга украинского президента, основываясь на своих экспертных знаниях, заявила, что именно из-за нашей страны территорию Украины заполонили националисты.

«На Украине не было так много националистов перед началом полномасштабного вторжения, насколько много их есть сейчас», — заверила Зеленская.

Также Елена Зеленская решила пройтись по теме детей. Пытаясь выдавить из себя слезы, первая леди Украины рассказала, как больно осознавать, что малыши уже способны различать звуки беспилотников и вражеских ракет от систем ПВО. При этом она не упомянула, в каком ужасе жили дети Донбасса при ужесточении киевского режима.

Письмо — в подарок

Не менее запоминающимся в выступлении Елены Зеленской на Всемирном экономическом форуме оказалось упоминание о письме украинского президента для лидера КНР Си Цзиньпину. При этом роль курьера для столь важного послания выпала именно супруге Зеленского.

Первая леди Украины не стала скрывать, что не знает точного содержания письма, но убеждена, что в нем отражена «формула мира». Аналогичные послания ее муж также написал главе Еврокомиссии и президенту Швейцарии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие критические ошибки допустила Зеленская, исполняя роль первой леди Украины. Ее поведение в Давосе разобрала эксперт по этикету.