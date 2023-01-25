Вирусолог объяснила особую опасность штамма коронавируса «Кракен»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 174

Вирусолог Малинникова: «Кракен» может протекать бессимптомно

Вирусолог объяснила особую опасность штамма коронавируса «Кракен»

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Официальной статистики по заболеваемости нет, первый заболевший не покидал регион.

Штамм коронавируса «Кракен» может протекать без симптомов, а также быстро распространяется, в чем и заключена опасность. Об этом на пресс-конференции «Известий» рассказала заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Минздрава РФ Елена Малинникова.

Специалист пояснила, что официальной статистики по заболеваемости нет, поскольку люди при легком недомогании не обращаются к медикам. В группе риска находятся беременные и те, у кого иммунодефицит.

Три дня назад врач-инфекционист Евгений Тимаков предполагал, что коронавирусная пандемия закончится примерно в течение двух лет. Он объяснил, что на адаптацию вирусу нужно около пяти лет. Также выработаются стойкие мутации.

Известно, что против «Кракена» действенны те же профилактические меры, что и против его предшественников. Ношение маски, соблюдение дистанции, применение антисептиков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда в Москве «Кракен» будет доминировать.

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