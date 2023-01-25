Украина официально подтвердила потерю Соледара
Спикер ВСУ: украинские войска потеряли Соледар
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine
Контроль данной территории позволяет отрезать пути снабжения украинских националистов в Артемовске
Украина официально признала потерю Соледара Донецкой народной республики (ДНР) и его взятие под контроль российскими войсками. Об этом в интервью агентству France-Presse сообщил представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый.
«После месяцев трудных боев украинские вооруженные силы вышли оттуда (из Соледара — Прим. ред.), чтобы отступить на подготовленные позиции», — сказал Череватый.
До этого в российском оборонном ведомстве заявляли о взятии Соледара. От украинских формирований город освободили в середине января. По словам представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, контроль данной территории позволяет отрезать пути снабжения украинских националистов в Артемовске с последующей блокировкой и взятием в кольцо оставшихся там подразделений.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины, начатая в феврале минувшего года, продолжается. Конечная цель российских военных — уничтожение радикалов и освобождение гражданских от геноцида со стороны киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как передовые технологии помогают в зоне спецоперации.
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