Прямо сейчас передовые технологии помогают нашим артиллеристам сдвигать линию фронта и уничтожать позиции противника.

Пока украинские чиновники меняются кабинетами, на передовой не засиживаются подразделения артиллеристов, используя тактику кочующих орудий, они уходят от ответных атак. Сокращает время работы по целям и новая тактика наведения: цели расчеты получают теперь всего тремя путями. Какими, знает Ярослав Богат.

«Чтобы найти артиллерийское орудие, нужно сначала еще постараться. Самоходки рассредоточены по всей линии фронта, при этом действуют слаженно, и одновременно бьют по цели, которую предлагают корректировщики», — отмечает военкор.

На одну из подготовленных позиций наша съемочная группа прибывает заранее. Чтобы увидеть боевую работу, нужно ждать. Гаубица появляется будто бы из ниоткуда. До начала стрельбы есть время поговорить с командиром, после залпов, такой возможности не будет.

Боевые порядки, как раньше на учениях мы уже не делаем, по три, по четыре орудия мы не ставим, так как это опасно. Тактику качающего орудия используем.

Обновленные координаты получены. Команда «огонь».

«Расчет самоходки работает, буквально, в режиме реального времени. До позиции противника отсюда, около семи километров, а это значит, что примерно через 30 секунд будет понятно поражена цель или не поражена», — отмечает Богат.

Кадры объективного контроля подтверждают поражение. В небо поднимается огненный гриб. Вражеская техника уничтожена прямым попаданием. Один из секретов точности раскрывают на пункте управления огнем дивизиона.

Своеобразный «обзор» с передовой приходит на специальный планшет. Именно благодаря этому цифровому оборудованию артиллеристам центрального военного округа, «в живую», удается наблюдать не только за работой своих подразделений, но и за перемещением противника.

«Смысл какой… к нам на планшет приходит цель, либо от корректировщика, либо от БПЛА, либо от старшего начальника, к нам пришла мы увидели и тут же передали на огневые подразделения. Сокращается время в рамках контрбатарейной борьбы», — говорит начальник связи дивизиона с позывным «Грот».

Каналы связи защищенные. На экране — как на ладони. Все что увидели на той стороне окопов — тут же появляется на цифровой карте, которой пользоваться по словам бойцов намного удобнее. Артиллерийские планшеты есть у командиров, у корректировщиков, у огневых подразделений. Промежуточные цепочки в передаче местонахождений целей убраны.

Помимо экономии времени, а это в среднем с 10-15 минут, до двух-трех, повышается и точность.

Подобная цифровизация, по словам артиллеристов «отважных», позволяет легко срывать переброску резервов противника и поддерживать наступление нашей пехоты на всех направлениях. Но обычную бумажную карту, далеко, конечно, не прячут, она всегда под рукой, для подстраховки.