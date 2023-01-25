Танки уже проданы: Бельгия не сможет передать Украине военную технику

Страны Запада в едином порыве готовы отдать свое последнее вооружение украинским националистам. Однако некоторые успели более выгодно попрощаться со своим арсеналом.

Украина продолжает выпрашивать поставки новой военной помощи от западных союзников. Германия после долгих и напряженных переговоров с коллегами все же согласовала отправку танков Leopard 2. Какие действия последуют от Бельгии, рассказала министр обороны страны Людивин Дедондер.

Глава оборонного ведомства заявила, что страна не сможет поставить на Украину танки. Причина заключается в том, что боевая техника была продана около десяти лет назад.

«Я предложу другую помощь для удовлетворения потребностей Украины: противовоздушная оборона, противотанковая борьба, боеприпасы», — объявила Людивин Дедондер в эфире радиостанции Bel RTL.

Интересную позицию в это же время высказали в Словении. Министр иностранных дел Таня Файон заявила, что страна поддерживает отправку новых танков на Украину, несмотря на то, что не имеет такой техники в своем запасе.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему у западной техники мало шансов изменить развитие украинского конфликта. По мнению военного эксперта, ВС РФ имеют все необходимое, чтобы разгромить иностранные танки.