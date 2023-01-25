В бундестаге обвинили Шольца в отказе от мирных принципов за передачу Киеву танков
| Политика 15
Депутат бундестага Быстрон раскритиковал Шольца за согласие передать Киеву танки
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Florian Gaertner/photothek
Канцлер Германии «выбросил за борт» уроки Второй мировой войны, считает депутат Петр Быстрон.
Канцлер Германии Олаф Шольц выбросил за борт мирные послевоенные принципы страны, когда согласился передать Украине танки Leopard. С таким заявлением выступил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон.
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