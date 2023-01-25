В бундестаге обвинили Шольца в отказе от мирных принципов за передачу Киеву танков

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Игорь Рязов
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Депутат бундестага Быстрон раскритиковал Шольца за согласие передать Киеву танки

В бундестаге обвинили Шольца в отказе от мирных принципов за передачу Киеву танков

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Florian Gaertner/photothek

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Канцлер Германии «выбросил за борт» уроки Второй мировой войны, считает депутат Петр Быстрон.

Канцлер Германии Олаф Шольц выбросил за борт мирные послевоенные принципы страны, когда согласился передать Украине танки Leopard. С таким заявлением выступил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон.

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