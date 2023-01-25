Кабмин ФРГ намерен отправить Украине дополнительную помощь вместе с танками Leopard 2

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 25

Западные лидеры смогли уломать республику играть по своим правилам, пригрозив последствиями. Что пообещали за это?

Кабмин ФРГ намерен отправить Украине дополнительную помощь вместе с танками Leopard 2

Фото: www.globallookpress.com / Moritz Frankenberg

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Тема:
Спецоперация

Новый пакет помощи Украине включит в себя, помимо танков Leopard 2, боеприпасы, техобслуживание систем и содействие в логистике. Об этом сообщил кабмин ФРГ.

Накануне стало известно о готовности немецкой стороны передать украинским националистам как минимум десять машин, что составляет танковую роту. Передачу осуществят из запасов бундесвера. Также правительство Германии намеревается разрешить западным партнерам, а именно, Польше поставить киевскому режиму танки немецкого производства.

Кроме того, сообщалось, что лидеры стран Запада стали сильнее давить на ФРГ, чтобы последняя согласилась дать Украине свое вооружение. В Польше Берлину пообещали международную изоляцию и пригрозили поставить киевским властям все немецкие танки, которые имеет в своем распоряжении Варшава.

После начала российской спецоперации в Донбассе недружественные страны Запада и Европы стали помогать украинским неонацистам вооружениями и усилили санкционное давление на РФ, чтобы разрушить ее экономику.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Япония готова продолжать антироссийскую политику.

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