Кабмин ФРГ намерен отправить Украине дополнительную помощь вместе с танками Leopard 2
Западные лидеры смогли уломать республику играть по своим правилам, пригрозив последствиями. Что пообещали за это?
Фото: www.globallookpress.com / Moritz Frankenberg
Новый пакет помощи Украине включит в себя, помимо танков Leopard 2, боеприпасы, техобслуживание систем и содействие в логистике. Об этом сообщил кабмин ФРГ.
Накануне стало известно о готовности немецкой стороны передать украинским националистам как минимум десять машин, что составляет танковую роту. Передачу осуществят из запасов бундесвера. Также правительство Германии намеревается разрешить западным партнерам, а именно, Польше поставить киевскому режиму танки немецкого производства.
Кроме того, сообщалось, что лидеры стран Запада стали сильнее давить на ФРГ, чтобы последняя согласилась дать Украине свое вооружение. В Польше Берлину пообещали международную изоляцию и пригрозили поставить киевским властям все немецкие танки, которые имеет в своем распоряжении Варшава.
После начала российской спецоперации в Донбассе недружественные страны Запада и Европы стали помогать украинским неонацистам вооружениями и усилили санкционное давление на РФ, чтобы разрушить ее экономику.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Япония готова продолжать антироссийскую политику.
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