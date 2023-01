От 17 минут до 90 секунд: как менялось время на «Часах судного дня»

Стрелки символических «Часов Судного дня» были переведены на десять секунд ближе к «ядерной полуночи». Впервые за три года показания со 100 секунд упали до 90.

Изначально Часы Судного дня были созданы в 1947 году в виде метафоры к тому, что наш мир самоуничтожается и близится к полуночи. Это было сделано для того, чтобы привлечь внимание человечества к угрозам ядерного оружия. Тогда на часах было семь минут до полуночи.

Уже в 1953 году на часах оставалось две минуты до полуночи (кстати, самый страшный показатель за весь XX век). Но уже в 1960 году время увеличилось до шести минут.

В 1963 году СССР и США подписали договор о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Соответственно, часы увеличились до 12 минут.

🚨#BREAKING: The Doomsday Clock was moved to 90 seconds to midnight today, Jan. 24, the closest it has ever been to annihilation pic.twitter.com/SIMPMNR2Vf