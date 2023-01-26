«Я догадываюсь»: за что Дарью Мельникову не взяли в «Папины дочки»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 109

Актриса Мельникова сообщила, что ей отказали в роли в сериале «Папины дочки», но не назвала причину

«Я догадываюсь»: за что Дарью Мельникову не взяли в «Папины дочки»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Несмотря на постоянные вопросы своих фанатов, артистка умалчивает истинную причину потери роли.

В России стартовали съемки сериала «Папины дочки», но, увы, без актрисы Дарьи Мельниковой. Сама артистка уже высказалась об этом в своем блоге.

В частности, она подтвердила, что больше не будет сниматься в данном проекте.

«Я не знаю причин, но догадываюсь. Продюсеры так решили. Мое согласие на съемки было ностальгией и весельем, но у продюсеров видимо другие цели и риски, так бывает», — написала актриса.

Кстати, в социальных сетях многие пользователи уже выразили слова поддержки Дарье.

Тем не менее, в новом ситкоме зрители увидят: Андрея Леонова (Сергей Васнецов), Филиппа Бледного (Веник), Лизу Арзамасову (Галина Сергеевна), Мирославу Карпович (Маша), Нонну Гришаеву (Людмила Васнецова), Александра Олешко (олигарх Федотов), Ольгу Волкову (бабушка Антонина).

До этого Дарья Мельникова после эмиграции экс-мужа Артура Смольянинова* в Латвию и дальнейших резких высказываний артиста в адрес Родины, ответила, что из страны уезжать не собирается.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кого зритель увидит в продолжении «Папиных дочек».

* — признан иноагентом в РФ.

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