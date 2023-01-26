«Вернется тайно»: Калашникова рассекретила планы Галкина* по возвращению в РФ

Светская львица недавно вернулась из Дубая, где выступал оскандалившийся юморист. Несмотря на шутки, в его глазах — тоска по Родине и российскому зрителю, убеждена Калашникова.

Хоть оскандалившийся за последний почти год Максим Галкин* и продолжает колесить по миру и развлекать публику резкими шутками о России, в глубине души он уже задумывается о возвращении на Родину. Об этом заявила светская львица Анна Калашникова, которая недавно вернулась из Дубая, где знаменитость выступал. Да и в тусовке за границей поговаривают о скором возвращении Галкина в Россию.

«Видно, что он скучает по российской публике. У всех людей бывают срывы, какие-то моменты, когда человек начинает заблуждаться. Думаю, Максим все осознал. Но, видимо, пока не понимает, как действовать дальше», — призналась Калашникова в беседе с «МК».

По ее мнение, возвращение Галкина уже не за горами. Это произойдет в этом году. Но публика об этом не сразу узнает. Юморист вернется в Россию тайно, чтобы не создавать шумиху.

«Думаю, его возвращение случится уже в 2023 году. Максим — такой человек, который не любит устраивать шумиху вокруг своего имени. В Россию он, скорее всего, вернется тайно», — добавила она.

При этом Калашникова понимает желание Галкина вернуться. Ведь любого русского человека рано или поздно тянет на Родину. Хоть и в Израиле он устроился неплохо, но все равно душа требует привычного и родного.

Максим Галкин уехал из России почти сразу после начала СВО на Украине, а действия своей страны артист публично осудил. Все эти месяцы он дает концерты для зарубежной публики: сначала в Израиле, где прожил всю весну и лето со своей семьей, потом поехал по другим заграничным городам

Сейчас артист пытается построить карьеру за рубежом, ожидая привычного триумфа. Наша страна полюбила веселого артиста и граждане с удовольствием посещали выступления звезды. Именно поэтому предательство всеми любимого комика стало большим ударом для русской публики. Сам же Галкин не считает себя виноватым и продолжает делать провокационные заявления против родины и ее жителей.

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* — признан иноагентом в РФ.