Умный в гору не пойдет. Китайский совет дня на четверг, 26 января

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 51

Каждому из людей сегодня предстоит оказаться в центре столкновения стихий.

Умный в гору не пойдет. Китайский совет дня на четверг, 26 января

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 26 января?

Четверг — второй не очень удачный день на неделе. На этот раз столкновение хозяина дня и хозяина года — Обезьяны с Тигром. Такие стычки несут много агрессии. Не забываем про то, что энергии не объедешь и прислушиваемся к восточным советам.

Совет дня: устройте в четверг встречу с прекрасным. Театры, концерты, выставки, кинотеатры. Прогулки на природе, общение с друзьями на высокие темы и посещение поэтических вечеров. Это снизит вероятность форс-мажоров в вашей жизни.

Предостережение дня: не рискуйте, не рискуйте, ни в коем случае не рискуйте в четверг. Обойдитесь без экстремальных развлечений, в том числе спорта. Есть большая вероятность неприятных инцидентов и получения травм.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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