Обстреляли жилой дом и сбежали: чем закончилась попытка ВСУ форсировать Днепр

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Военкор «Известий» продемонстрировал кадры попытки ВСУ форсировать Днепр

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru

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Российские военные моментально обнаружили и хорошо «приняли» украинских националистов.

На этой неделе оживился участок фронта в Запорожской и Херсонской областях. Все чаще ВСУ предпринимают попытки форсировать Днепр и ударить по российской армии. При этом, украинская сторона сняла свои попытки на видео. Кадры — у Эмиля Тимашева.

«Попытка форсировать Днепр была примерно в шесть часов утра. Боевики ВСУ на лодках пытались переправиться на левый берег, встретив полный огонь. Но даже если бы они достигли побережья, шансов у них не было. Все побережье тщательно заминировано», — рассказал военкор о событиях 25 января.

Вероятно, ВСУ хотели перебросить диверсантов, а может, это была разведка боем, чтобы прощупать нашу оборону.

«Попытка прорыва была не настолько серьезная, чтобы мы испугались. Мы вовремя заметили, открыли огонь. Часть противника была уничтожена. Остальные поспешили ретироваться», — вспоминает события прошлого дня военнослужащий ВС РФ Евгений.

Огнем с наших позиций одна лодка ВСУ вместе с боевиками была потоплена. Другие катера после этого ушли. Атака провалились. Националистам удалось лишь записать видео, которое сейчас распространяют украинские СМИ.

На кадрах видно, как боевики обстреляли и подожгли жилой дом, далее лодки спешно разворачиваются и отступают, но крики раненых диверсантов не может заглушить даже музыка.

«Сейчас поселок Днепряны, где была попытка прорыва постепенно приходит в себя. Люди думали, что это очередной обстрел. Некоторые даже не обратили внимание и только днем узнали, что это была попытка боевиков закрепиться на левом берегу», — рассказал корреспондент.

Продуктовый магазин в городе открылся в обычное время. Администрация поселка тоже на месте.

«У нас народ привыкший к этому. Прорыв, не прорыв. Спокойно отнеслись», — отметил сотрудник ВГА Вадим.

Впрочем, наши артиллеристы вылазку боевиков не оставили без внимания и почти весь день работали по позициям ВСУ на правом берегу.

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🧙‍♀ Гороскоп на 26 января для всех знаков зодиака

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