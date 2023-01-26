Смертоносная красота: УФ-лампы для сушки ногтей повышают риск развития рака

Появившийся относительно недавно гель-лак, который сохнет в разы быстрее обычного, произвел фурор в индустрии красоты. Однако, как оказалось, меньше затраченное время на маникюр в разы опаснее.

Ультрафиолетовые лампы для сушки гелевых лаков небезопасны для здоровья, так как могут вызывать внутриклеточные мутации и провоцировать возникновение раковых клеток. Об этом предупредили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Университета Питтсбурга.

Как сказано в материале Nature Communications, испытания ультрафиолетовых ламп проводились на разных типах клеток кожи человека и мышей. Выяснилось, что 20-минутный сеанс погибает порядка 20-30% клеток кожи, при этом повреждается ДНК.

Однако делать категорические выводы исследователи не спешат. Ведь покрытие гель-лаком сохнет гораздо меньше 20 минут. Кроме того, у человека кожа многослойная. А это значит, что она способна к быстрому восстановлению поврежденных клеток, которые заменяются новыми. Для подтверждения полученных данных все же необходимо более масштабное исследование, объяснили ученые.

Но если женщина все же опасается, ей следует при следующем походе к мастеру маникюра уточнить, с какими лампами он работает. Альтернативой ультрафиолетовому излучению может послужить LED-лампа со светодиодами. Они сушат значительно быстрее, а значит, время на маникюр сокращается, и салон может принять больше клиентов, причем безопасно для их здоровья.

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