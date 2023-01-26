«Очень страдаю»: дочь Пригожина призналась, как похудела после родов

Даная стала мамой почти полгода назад, но из-за кесарева сечения не смогла быстро прийти в форму.

Дочь знаменитого продюсера Иосифа Пригожина Даная стала мамой летом прошлого года. За время беременности она набрала лишние килограммы и, как сама призналась, пока не смогла их сбросить.

В своем профиле в Instagram* Даная подробно рассказала о процессе похудения и о том, сколько килограммов ей уже удалось сбросить.

«Буду с вами сегодня честна. Я пока не сбросила колоссально вес. И от этого очень страдаю, пока не могу», — призналась дочь продюсера.

По словам Данаи, питается она практически только здоровой пищей, причем в достаточно малых количествах. Также молодая мама начала заниматься бодифлексом (дыхательная гимнастика для похудения — Прим. ред.).

«В общей сложности минус десять килограммов. Но это очень мало», — написала Даная.

Она отметила, что причиной такого медленного похудения может быть кесарево сечение, с помощью которого девушка рожала. Роды прошли без осложнений, и Даная уехала домой уже через два дня.

Ранее 5-tv.ru раскрыл сумму, которую Даная Пригожина потратила на роды.

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