Нефтяной шок: эксперт оценил угрозу для РФ из-за обрушения цен на нефть

|
Рита Миронова
Рита Миронова 100

Финансист Коган: цена за баррель нефти Brent в 2023 году не опустится ниже 60 долларов

Нефтяной шок: эксперт оценил угрозу для РФ из-за обрушения цен на нефть

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Klein

Читайте нас в: Дзен Новости

На сколько подешевеет нефть в 2023 году и столкнется ли Россия с кризисом?

Какова реальная угроза для России на фоне обрушения цен на нефть, в беседе с URA.RU рассказал финансист Евгений Коган. По его словам, маловероятно, что в этом году баррель нефти Brent подешевеет ниже 60 долларов, несмотря на все опасения.

«Разговоры про нефтяной шок — это любимое дело журналистов, они им пугают людей. Нужно смотреть на цифры. Может быть, цены из-за рецессии снизятся до 60-70 долларов за баррель. Глобально это не шок. Это нормальная ситуация», — объяснил Евгений Коган.

Он считает, что поддержать цены на нефть сможет Китай, потому что именно эта страна отказалась от «нулевой терпимости к коронавирусу» и начала стимулировать спрос. Потребление стало стабильно расти после отмены ограничений из-за эпидемии.

«У России есть Китай, потребление которого стабильно начало расти после выхода из ковидных ограничений. Поэтому я не верю в то, что мы с вами стоим на пороге катастрофы. Снижение цен? Да, вполне возможно. Но мировая экономика не находится в ситуации кризиса. Она находится в состоянии рецессии. Это разные вещи», — подчеркнул финансист.

По его мнению, слишком мал шанс того, что рецессия перерастет в кризис, поэтому в нефтяной шок Коган не верит.

Ранее 5-tv.ru писал, что ввод потолка цен на нефтепродукты из РФ оказался сложным для США.

-2° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
68.96
0.21 74.96
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на 26 января для всех знаков зодиака

Последние новости

16:33
Мертвого подростка с пакетом гальки на шее нашли у берега в Анапе
16:25
Около 200 украинских боевиков уничтожили ВС России в зоне СВО за сутки
16:23
«Сглазили мое лицо»: Ольга Орлова столкнулась с новой проблемой перед родами
16:21
Охота за головами: как ЕС будет выдавать украинских беженцев для службы в ВСУ
16:19
Полк ССО «Азов»* теперь в составе Сухопутных войск ВСУ
16:05
«Ребенок — не вещь»: адвокат объяснила, почему Фриске не могла завещать сына

Сейчас читают

Сербский политолог заявил об окончании прокси-войны между РФ и НАТО
Знакомство с памперсами: страшная жизнь разбитого инсультом обездвиженного Малежика
"Речи о сезонности пока нет": Доктор Сибирский объяснил, почему мы продолжаем болеть COVID-19
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023