Тяжело без него: Бородина пожаловалась на трудности в похудении

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Рита Миронова
Рита Миронова 50

Ксения Бородина пожаловалась на трудности в похудении

Тяжело без него: Бородина пожаловалась на трудности в похудении

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Телеведущая не смогла сбросить лишние килограммы самостоятельно и наняла личного тренера.

Экс-ведущая телешоу «Дом-2» и мама двоих детей Ксения Бородина пожаловалась, что не может похудеть. По словам телеведущей, процесс дается ей слишком тяжело из-за тяги к сладкому.

«Сладкое мне есть нельзя. Мне вообще ничего нельзя. Мне вообще ничего нельзя, как считает мой тренер. Только мясо, рыба, курица, авокадо», — написала Бородина на своей странице в Instagram*.

Также она опубликовала фото своего диетического ужина: лосось на пару и брокколи. Ксения захотела сбросить пару лишних килограммов после новогодних праздников, но призналась, что не представляет свою жизнь без вкусной булочки или шоколадки. Но теперь даже в ресторанах теледива заказывает блюда только из списка разрешенных продуктов.

К слову, у Бородиной никогда не было проблем с лишним весом — она всегда была миниатюрной и худенькой, даже после родов. Телеведущая самостоятельно воспитывает двух дочерей от бывших мужей Юрия Будагова и Курбана Омарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Бородина набросилась на жену бывшего.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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