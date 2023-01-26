Тяжело без него: Бородина пожаловалась на трудности в похудении

Телеведущая не смогла сбросить лишние килограммы самостоятельно и наняла личного тренера.

Экс-ведущая телешоу «Дом-2» и мама двоих детей Ксения Бородина пожаловалась, что не может похудеть. По словам телеведущей, процесс дается ей слишком тяжело из-за тяги к сладкому.

«Сладкое мне есть нельзя. Мне вообще ничего нельзя. Мне вообще ничего нельзя, как считает мой тренер. Только мясо, рыба, курица, авокадо», — написала Бородина на своей странице в Instagram*.

Также она опубликовала фото своего диетического ужина: лосось на пару и брокколи. Ксения захотела сбросить пару лишних килограммов после новогодних праздников, но призналась, что не представляет свою жизнь без вкусной булочки или шоколадки. Но теперь даже в ресторанах теледива заказывает блюда только из списка разрешенных продуктов.

К слову, у Бородиной никогда не было проблем с лишним весом — она всегда была миниатюрной и худенькой, даже после родов. Телеведущая самостоятельно воспитывает двух дочерей от бывших мужей Юрия Будагова и Курбана Омарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Бородина набросилась на жену бывшего.

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