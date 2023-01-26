Непосильная ноша: как «слоновьи ноги» стали наказанием для жительницы Ставрополья

Десять лет женщина безуспешно борется с болезнью, но она только прогрессирует. Ее ноги достигли неподъемной тяжести — 50 килограммов. Есть ли надежда на спасение?

Не жизнь, а сплошное наказание — так Елена Димитриченко из Ставрополья может описать свои будни. И это не преувеличение, ни на грамм. Непосильную ношу женщина несет и в прямом, и переносном смысле. Ее диагноз — слоновость (лимфостаз), и болезнь за эти годы только прогрессирует. Женщина весит 150 килограммов, из которых 50 — ноги. С такой тяжестью не то что передвигаться, но и стоять невозможно.

Беда одна не приходит

А родилась на свет Елена обычным здоровым ребенком, прекрасно развивалась, радовала родителей. Но в год и восемь месяцев в семье случилась первая трагедия. Малышка была дома с няней, выбежала на балкон, догоняя кошку, и упала с четвертого этажа. Выжила, но получила сильнейшие гематомы. Чтобы удалить их, понадобилась трепанация черепа, девочка и это пережила. Но беда в этот дом, как показала жизнь, не приходит одна.

Дома мама Елены Людмила Колос обнаружила, что дочка больше ничего не видит. Женщина поняла это, когда дала ей любимую куклу — малышка ее будто не замечала. После снова больницы, поездки в Москву, но зрение удалось вернуть всего лишь на пять процентов. С таким диагнозом ей светила инвалидность и обучение в школе для слабовидящих.

Упала на ровном месте

Профессиональное образование Елена не получила из-за своих проблем, а позже к ним добавились другие, более страшные. Очередной удар судьбы она получила десять дет назад. К этому моменту женщина успела побыть четыре года замужем, понять, что и в таком статусе можно быть несчастной и одинокой, и развестись. А в придачу — мучилась от постоянных приступов эпилепсии. И вот в один день она падает буквально на ровном месте, на ковре, и ломает руку. Казалось бы, с кем не бывает. Но у Елены и это бесследно не прошло - на ноге образовался тромб, с тех пор начались ужасные отеки. День за днем болезнь только прогрессировала.

Врачи развели руками

Дошло до того, что ни одна обувь, кроме калош, на нее не налазила, и те приходилось надрезать посерединке. С годами ноги стали совсем неподъемными, из-за отеков на коже постоянные раны и трещины. Врачи, поставившие женщине лимфостаз, только разводили руками. Из бесплатной помощи ничего предложить не могли, а лечиться за деньги семье не по карману.

Однажды Елена даже взяла кредит в банке на лечение и прошла десять курсов, это обошлось ей в 600 тысяч. Улучшения были, но поддерживать результат нужно было с помощью компрессионного белья, а это еще 240 тысяч. Ни денег, ни подходящего размера найти не удалось — все стало, как было.

«Столько раз обращалась к врачам, куда только не ездила, в Министерство здравоохранения Ставрополья, в какие институты только не писала, как жить, не знаю», — пожаловалась Людмила Колос в программе Сергея Соседова.

Прилетел вдруг «волшебник»

Все эти годы Людмила держится как может, понимает, что у дочери, кроме нее, больше никого нет. Но что будет, когда ее не станет, переживает она. Еще больше это мучает больную дочь.

«Думаю, я стала обузой для мамы. Я ей должна помогать, а получается, что мама помогает», — поделилась во время съемок программы Елена.

Кроме физической боли, которая ее одолевает все эти годы, прогрессирует и депрессия. В какой-то момент, по словам родных, она совсем опустила руки. Какой смысл бороться, если спасения нет? Но мир не без добрых людей — на съемки программы, посвященной Елене, приехал из Казани сосудистый хирург Айгис Фейсханов. Он пообещал поставить пациентку на ноги через год, это вселило надежду в Елену.

«Я обещаю всем, что я поднимусь на ноги», — пообещала после его слов она.

А еще мне петь охота

Так и случилось. На лечение женщина отправилась в Казань, а общественники сняли для нее квартиру. Уже через месяц физическая противоотечная терапия дала результаты: Елена похудела на 20 килограммов, а ее ноги вместе с этим уменьшились вдвое.

Сейчас терапия больной продолжается, а мечты Елены на нормальную жизнь приобретают реальные очертания. Ей много не надо, отмечает она — просто выйти на улицу, на прогулку, а потом хорошо бы в хор записаться. В детстве не получилось, может, теперь наконец судьба повернется к ней лицом, надеется она.

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