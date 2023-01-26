«Все изменилось»: историк рассказал о причинах глобальной политической коррупции

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 31

Российский историк Олег Айрапетов объявил об окончании периода независимых стран

«Все изменилось»: историк рассказал о причинах глобальной политической коррупции

Фото: www.globallookpress.com / Wiktor Dabkowski

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Нынешняя ситуация в мире свидетельствует о том, что все больше государств становятся подвластны диктатуре американцев, а жизнь народа перестает быть в приоритете.

Российский историк Олег Айрапетов попытался объяснить, почему в мире завершился период независимых стран. Об этом он рассказал в большом интервью EADaily.

Говоря о ситуации в постсоветских странах, ученый подчеркнул, что практически везде наблюдается одинаковая картина. Псевдодемократы открыто говорят о стремлении к миру, но, по факту, устанавливают диктатуры и получают тотальную поддержку со стороны США. В итоге эти диктатуры работают в пользу совершенно других сил и становятся разрушительными для народов.

Также историк обратил внимание на то, как изменилась ситуация на Украине за последнее 30-летие. Олег Айрапетов напомнил, что еще в начале 90-х три четверти украинского населения были русскоязычными.

«Они не хотели воевать с Россией — это знали все. Только часть населения Украины была настроена ультранационалистически. Но все изменилось. А по-другому и быть не могло», — подытожил эксперт.

Сейчас в верхушке украинской власти продолжаются стремительные изменения. Президент Владимир Зеленский сам объявил о грядущих кадровых перестановках. При этом чиновники покидают посты по собственному желанию. Эксперты не исключают, что и сам Зеленский может лишиться не только своего поста, но и жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие критические ошибки допустил действующий президент Украины. Ведь всего восемь лет назад он поддерживал жителей Донбасса, три года назад хотел закончить конфликт, а сейчас топит страну в крови.

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«Все изменилось»: историк рассказал о причинах глобальной политической коррупции

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