Брутян о сюрпризах Прилучного: «Подумать не могла, что запомнит»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 110

Актриса Брутян сообщила, что получает цветы от Павла Прилучного ежедневно

Брутян о сюрпризах Прилучного: «Подумать не могла, что запомнит»

Фото: Telegram / bugevuge001

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Несмотря на прошедшее время, искра между знаменитостями не угасает. Что этому способствует?

Живые цветы ежедневно дарит актер Павел Прилучный своей супруге Зепюр Брутян. Об этом девушка сообщила аудитории в социальных сетях. По признанию супруги Павла, на одном из свиданий она сказала, что любит живые цветы в доме, на что он сказал, что помнит об этом со съемок.

«На съемках сериала в крайний съемочный день всем актерам вручали цветы. Прощаясь и благодаря всех, я произнесла: „очень люблю, когда в доме красивые свежие цветы“. Я и подумать не могла, что Паша запомнит эту фразу», — цитирует Брутян Teleprogramma.pro.

Также она отметила, что несмотря на прошедшее время, искра в их отношениях с мужем не гаснет. Пара поженилась летом прошлого года. Звезда фильма «На игре» сходил на свидание с красавицей всего два раза, а позже признался, что отыскал свое счастье в ее лице. Брутян добавила, что внимание со стороны Прилучного доказывает его чувства к ней. Поклонники поддержали ее, заметив, что селебрити действительно является большим романтиком.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что заставляет Прилучного плакать.

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