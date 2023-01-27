Брутян о сюрпризах Прилучного: «Подумать не могла, что запомнит»

Несмотря на прошедшее время, искра между знаменитостями не угасает. Что этому способствует?

Живые цветы ежедневно дарит актер Павел Прилучный своей супруге Зепюр Брутян. Об этом девушка сообщила аудитории в социальных сетях. По признанию супруги Павла, на одном из свиданий она сказала, что любит живые цветы в доме, на что он сказал, что помнит об этом со съемок.

«На съемках сериала в крайний съемочный день всем актерам вручали цветы. Прощаясь и благодаря всех, я произнесла: „очень люблю, когда в доме красивые свежие цветы“. Я и подумать не могла, что Паша запомнит эту фразу», — цитирует Брутян Teleprogramma.pro.

Также она отметила, что несмотря на прошедшее время, искра в их отношениях с мужем не гаснет. Пара поженилась летом прошлого года. Звезда фильма «На игре» сходил на свидание с красавицей всего два раза, а позже признался, что отыскал свое счастье в ее лице. Брутян добавила, что внимание со стороны Прилучного доказывает его чувства к ней. Поклонники поддержали ее, заметив, что селебрити действительно является большим романтиком.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что заставляет Прилучного плакать.