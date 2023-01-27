В Освенциме и в Москве пройдут траурные церемонии в память о жертвах Холокоста

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Неделя памяти жертв Холокоста в Москве продлится до конца января.

Фото, видео: © РИА Новости / Борис Игнатович; 5-tv.ru

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78 лет назад советские войска освободили заключенных самого большого гитлеровского концлагеря.

Церемония в Освенциме пройдет с участием небольшой группы гостей и бывших узников. Они возложат цветы и зажгут свечи. Жертв Холокоста вспомнят и в Москве.

В Музее толерантности также зажгут мемориальные свечи. Затем главный раввин России прочтет поминальную молитву. Кроме того запланирован концерт-посвящение памяти жертв концлагеря.

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В Освенциме и в Москве пройдут траурные церемонии в память о жертвах Холокоста

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