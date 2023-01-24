«Важные обстоятельства»: адвокат Жорин раскрыл, от чего зависит освобождение Ефремова

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Игорь Рязов
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Адвокат Жорин перечислил обстоятельства, необходимые для освобождения актера Ефремова

«Важные обстоятельства»: адвокат Жорин раскрыл, от чего зависит освобождение Ефремова

Фото: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan; Instagram* / advokatzhorin; 5-tv.ru

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Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Заслуженного артиста РФ приговорили к семи с половиной годам колонии после смертельного ДТП в июне 2020 года. Сейчас у него есть шансы на смягчение наказания.

Звездный адвокат Сергей Жорин назвал обстоятельства, от которых зависит замена наказания актеру Михаилу Ефремову на более мягкое и, соответственно, его досрочное освобождение из колонии. Комментарий знаменитый юрист дал 5-tv.ru.

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«Для принятия решения будет иметь значение несколько обстоятельств: были ли у Ефремова нарушения при отбывании наказания, позиция колонии и позиция прокуратуры. Вот это — важные обстоятельства. Какие-либо шансы, наверное, было бы неправильно оценивать. Учитывая, что это резонансное дело, здесь общественное мнение тоже будет иметь значение», — сказал звездный адвокат.

В остальном Сергей Жорин согласился с мнением своего коллеги Алексея Гавришева. По словам последнего, Михаил Ефремов ответственно относится к своей работе в колонии, имеет поощрения и всевозможные благодарности.

«Шансы на удовлетворение судом подобного ходатайства (о замене наказания — Прим. ред.) велики. <…> Именно в Москве он в полной мере будет обеспечен возможностью в трудовой деятельности, которая является частью социализации. Не думаю, что кто-то будет возражать по этому поводу», — считает Алексей Гавришев.

Откуда у Михаила Ефремова взялось право на освобождение, объяснил адвокат Константин Кудряшов. Он рассказал Lenta.ru, что каждый осужденный за совершение тяжкого преступления может попросить о замене наказания на более мягкое — в данном случае на принудительные работы — по отбытии не менее одной трети срока. Учитывая домашний арест перед приговором, свою треть срока Михаил Ефремов уже отбыл, подсчитал юрист.

Михаил Ефремов сейчас отбывает срок в колонии общего режима. Причиной стало смертельное ДТП с его участием, произошедшее 8 июня 2020 года. Актер находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль, водитель которого вскоре скончался. После этого артист добровольно возместил ущерб семье погибшего, а его адвокаты неоднократно просили смягчить наказание их подзащитному. Однажды суд пересмотрел переговор — сократил срок с восьми лет лишения свободы до семи с половиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет осужденный Михаил Ефремов в колонии.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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