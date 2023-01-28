Ефремов объяснил, как примирить две враждующие части внутри себя

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 5 074

Актер Никита Ефремов назвал помощь специалиста выходом в вопросе примирения двух враждующих частей внутри человека

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Благодаря роли айтишника Раста в сериале «Оффлайн» актер смог погрузиться в состояние человека, у которого раздвоение личности.

Актер Никита Ефремов, сыгравший в сериале «Оффлайн» айтишника Раста, создавшего приложение для продажи запрещенных веществ, но вместе с тем и любящего свою жену и дочку, рассказал, как ему удалось вжиться в роль, и как, по его мнению, человеку примирить две враждующие части внутри себя.

«Потребности у всех людей одинаковые, только, к сожалению, не все потребности закрываются, как это принято сейчас говорить, экологичными способами. Наверное, это можно внимательно изучить и пойти к психологу. Когда что-то ломается внутри, можно воспользоваться помощью специалиста», — отметил Ефремов в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru в кулуарах премии «Золотой Орел».

К слову, там актер получил «Золотого Орла» за сериал «Нулевой пациент». Получая награду, он поблагодарил родителей и сказал, что «хочет выразить какую-то поддержку» своему отцу Михаилу Ефремову.

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В настоящее время Михаил Ефремов отбывает наказание за смертельное ДТП, совершенное в 2020 году. Тогда он — в попытках защититься и оправдаться — сравнивал себя с доктором Джекилом из повести Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Персонаж страдал раздвоением личности. Также и Ефремов на одном из судебных заседаний отказывался признавать, что на показанных видео с момента ДТП именно он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кем в детстве мечтал стать Никита Ефремов.

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