В Индии разбились истребители Су-30 и Mirage 2000

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 8

Аni: в индийском Мадхья-Прадеш во время учений упали истребители Су-30 и Mirage 2000

В Индии разбились истребители Су-30 и Mirage 2000

Фото: www.globallookpress.com / Cui Xinyu

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На месте происшествия работают спасатели, причины произошедшего устанавливаются.

Одновременно два истребителя Военно-воздушных сил Индии потерпели крушение в штате Мадхья-Прадеш. Речь идет о российском Су-30 и французском Mirage 2000, сообщает агентство Ani.

«Два самолета вылетели с авиабазы Гвалиор в штате Мадхья-Прадеш, где проходили учения», — пояснил журналистам источник в индийском Минобороны.

На месте происшествия идут спасательные работы, причины произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, два пилота спаслись, а судьба третьего неизвестна.

Похожий случай произошел два дня назад в Индонезии, где здание терминала аэропорта протаранил крылом Boeing 737. Кадры произошедшего были опубликованы в сети. Столкновение случилось при развороте крылатой машины для последующего выхода на взлетно-посадочную полосу.

В результате случившегося никто не пострадал, на борту было 155 человек. Сооружение получило значительные повреждения. Также повредилась правая законцовка крыла (винглет — Прим. ред.).

Ранее 5-tv.ru публиковал хронологию крушения самолета в Непале.

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