Ситуация тяжелая: вышедшему из комы Роману Костомарову собираются сделать операцию

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 2 770

Вышедшему из комы Роману Костомарову собираются сделать операцию

Ситуация тяжелая: вышедшему из комы Роману Костомарову собираются сделать операцию

Фото: Ковалев Петр / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Олимпийский чемпион и звезда «Ледникового периода» еще очень далек от выздоровления. 5-tv.ru стали известны эксклюзивные подробности о его самочувствии.

Состояние российского фигуриста Романа Костомарова все еще остается сложным, несмотря на его выход из комы. Как стало известно 5-tv.ru, ему планируют сделать операцию.

Роман Костомаров до сих пор не может дышать полностью самостоятельно. На ночь врачи периодически подключают его к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). К тому же у олимпийского чемпиона 2006 года сильно скачет температура.

Но это не главная проблема: кардиологи заметили нарушения в сердечной деятельности. Сейчас врачи решают, как лучше поступить: сделать операцию или обойтись медикаментозным лечением.

Большую часть времени звезда «Ледникового периода» проводит во сне. Так его организму легче справиться с навалившимися проблемами.

О выходе Романа Костомарова из комы стало известно 24 января. Как сообщал 5-tv.ru, спортсмен не только очнулся, но и смог поговорить с врачами. В коме фигурист находился с 12 января. Перед этим он попал в реанимацию с пневмонией в тяжелом состоянии. У 45-летнего спортсмена начался сепсис в легких, его подключили к аппаратам ЭКМО и ИВЛ.

-2° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.75
0.12 74.69
-0.04
🧙‍♀ Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака

Последние новости

17:50
«Такая еда нам не нужна»: Собчак на Алтае сравнили с супом
17:38
Колокольцев вспомнил историю Иуды, говоря о поведении Киева
17:28
От 17 минут до 90 секунд: как менялось время на «Часах судного дня»
17:25
Восемь секретов стройности: диетолог перечислила лучшие продукты для похудения
17:20
Вилла за 230 тысяч в сутки: как жена Александра Реввы отдыхает на Мальдивах
17:16
Колокольцев предрек «Леопардам» судьбу нацистских «Тигров» и «Пантер»

Сейчас читают

Курганский боец рассказал, почему не берет трофейное оружие националистов ВСУ
В Кремле прокомментировали заявления Киева об ударах по городам России
"Твоя старческая энергия мне не нужна": сын с говнистым характером припечатал 75-летнего Малежика
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023