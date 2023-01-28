Нехороший знак: эксперты назвали негативные последствия перехода ЕС на газ США

За последнее время Европа подписала свыше 30 контрактов на поставку топлива — есть повод для сильной тревоги.

Переход Европы на сжиженный природный газ (СПГ) США может обернуться большими политическими колебаниями. На это указывают результаты работы исследовательской группы Investigate Europe.

Ее участники детально проанализировали сотрудничество ЕС и Штатов по энергетическому вопросу и выявили, что за последнее десятилетие было подписано минимум 33 контракта на поставку данного вида топлива, причем 10 из них — в прошлом году. Все это говорит о новой зависимости Европы от США, уверены эксперты.

«Зависимость от США полна опасностей. Как минимум с тех пор, как у власти в США побывал Дональд Трамп, страна считается подверженной политическим колебаниям. Ее имидж как надежного партнера Европы сильно пострадал», — цитирует EADaily зарубежных исследователей.

Они уверены, что с вероятной победой Трампа на президентских выборах в 2024 году сотрудничество Штатов с другими государствами могут стать очередным испытанием. С приходом же другого республиканца с аналогичными взглядами спрогнозировать негативные последствия для взаимодействия Брюсселя и Вашингтона в данном случае ученым представляется сложным.

После начала спецоперации на Украине Европа и США усилили санкционное давление на Россию. Под рестрикции в частности попали энергоресурсы РФ, однако экономический ущерб от этого почувствовали сами недружественные страны, где взлетели цены на электричество, газ, продукты питания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Венгрия планирует не допустить энергетические санкций против РФ.