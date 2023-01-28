Мачеха Сергея Супонева: «Последний звонок был не жене, а той, которую любил»

Сергей позвонил хорошо известной в 90-х модели Юлии Кузьминой.

Мачеха Сергея Супонева рассказала, что последний звонок телезвезды был модели Юлии Кузьминой, а не жене. Их роман длился недолго, так как Юлия бросила Сергея и ушла к влиятельному чиновнику. Об этом пишет издание Starhit.ru.

Жизнь Сергея Супонева трагически оборвалась в начале декабря 2001 года, звезда разбился на снегоходе.

По словам мачехи Супонева Ольги Краевой, в этот роковой день, незадолго до трагедии Сергей позвонил женщине, которую он любил всю жизнь — модели Юлии Кузьминой.

«Сережа бежал по жизни, смеясь, улыбаясь, радуясь. Все его жены были… прихваченными по дороге. Вот так считаю как мачеха. Пусть это будет так. А Юлю он любил, но тут что-то не состоялось. Последний его звонок был Юлии», — разоткровенничалась Ольга Константиновна.

28 января ему исполнилось бы 60 лет. По поводу смерти телезвезды ходило много слухов — предполагалось даже, что его убили, но родственники предпочли не развивать и без того больную тему.

Сестра телезвезды Лена Перова как-то поделилась эмоциями, что утрата Сергея серьезная травма для всей семьи, «огромный шрам в душе и на сердце, который ничем не излечишь — ни поисками виновного, ни местью».

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