«Почему он все это делал?»: Волочкова заявила, что в нее влюблен Иосиф Пригожин

|
Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 53

Анастасия Волочкова уверена, что в нее тайно влюблен Иосиф Пригожин

«Почему он все это делал?»: Волочкова заявила, что в нее влюблен Иосиф Пригожин

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Пригожин готовился подать в суд на балерину за клевету. Однако Волочкова посчитала такое внимание к себе за страсть.

Волочкова объяснила, почему Иосиф Пригожин ведет против нее войну, в интервью Алене Жигаловой. Балерина уверена, что продюсер испытывает к ней стойкое сексуальное влечение.

Скандал между звездами произошел тогда, когда Анастасия обозвала Пригожина и его супругу певицу Валерию. Продюсер даже готовился подавать на Анастасию в суд. Но сейчас балерина уверена, что все это из-за влюбленности.

«Он тайно в меня влюблен. Реально. Почему он все это делал? Мне кажется, что человек, который много нелицеприятно говорит о женщине, реально тайно влюблен», — заявила экс-балерина.

Также певица сказала, что женатый мужчина «приставал к ней с помощью слов» и привела в пример цитату Николая Заболоцкого.

«Я тебе скажу словами Николая Заболоцкого: „Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести“. Когда есть тайная влюбленность человека, она выражается в совершенно разных ипостасях», — заявила танцовщица.

Тогда ведущая шоу решила позвонить Пригожину и сыграть с ним в игру «Переспать, поцеловать, убить». В этой игре Жигалова назвала трех героинь: Анастасию Волочкову (которая упорно делала вид, что ее нет рядом), Ани Лорак, и Светлану Лободу. По правилам этой игры, Пригожину нужно выбрать, какие действия из названия игры он сделает со знаменитостями. На что Пригожин ответил, что если бы у него не было бы Валерии, то переспал бы он с Ани Лорак, поцеловал бы Лободу, а Волочкову бы просто не заметил.

«Убивать бы я ее не стал, прошел бы мимо», —сказал Иосиф Пригожин.

Чем новый избранник покорил Волочкову: «Не стану скрывать — влюбилась»

Однако активных действий Иосиф не делал: ни непристойных предложений, ни завуалированных домогательств не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова раскрыла главное достоинство своего любовника.

-3° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
69.34
0.21 75.41
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака

Последние новости

20:30
Пустые дома, мины и следы взрывов: каким ВСУ оставили Соледар
20:18
«Почему он все это делал?»: Волочкова заявила, что в нее влюблен Иосиф Пригожин
20:05
США призвали сосредоточиться на южной границе, а не вступать в конфликт с Россией
19:47
«Любовь на экране сейчас только с постельными сценами»: Ксения Алферова о сексе в кино
19:30
В Новой Каховке ВСУ обстреляли корпус детской больницы
19:11
«Перерезаны дороги»: военкор рассказал об успехах российской армии в Угледаре

Сейчас читают

Новым президентом Чехии избран Петр Павел — что о нем известно
«Большой недостаток»: почему Украина не «потянет» американские танки M1 Abrams
Никита Ефремов вспомнил сидящего за смертельное ДТП отца на вручении «Золотого орла»
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023