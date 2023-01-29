🧙‍♀ Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 января, растущая Луна в Тельце располагает к решению финансовых вопросов, планированию прибыли и расходов. Удачное время для ценных приобретений и капиталовложений. Однако без должной внимательности возможны разочарования — твердо убедитесь в надежности сделки и не принимайте необдуманных решений. Вселенная в этот день наказывает за мрачные мысли и высокомерие, следите за своими словами и поступками. Лучше всего избегать эмоциональных ситуаций, чтобы не наломать дров. Посвятите время умиротворяющей работе, творчеству и другим делам, приносящим покой и радость.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

Вы пришли в этот мир не для воплощения в жизнь чьих-то мечтаний или следования чужому сценарию. Этот путь заведет вас еще дальше в кроличью нору страданий. Нет, вы пришли сюда, чтобы играть по-крупному! Чтобы жить настоящей жизнью, найти свою истинную цель и следовать целям, что пробуждают радость и блаженство в душе. Итак, слушайте свое сердце и делайте по-своему, даже если ваш выбор покажется бессмысленным всем окружающим. Однако это не означает, что вы должны делать все сами. Объединение ваших сил с близким другом или соратником поможет добиться невозможного!

Космический совет: найдите единомышленников в творчестве — исполняйте мечты вместе!

♉ Телец

Не уклоняйтесь от конфликтов, Тельцы. Отпустите необходимость накладывать пластырь на все, что всплывает на поверхность в данный момент. Хаос вокруг напоминает вам, что некоторые люди и события не способствуют вашему высшему и величайшему благу. Хаос напоминает о деталях вашей жизни, которые стоят на пути личностного и профессионального роста. Просто напоминание: это нормально — выбирать себя. Это нормально — разорвать связи с вещами и персонами, которые мешают стать тем, кем вам предначертано быть.

Космический совет: выявите и исключите все внешние преграды на пути к вашей цели.

♊ Близнецы

Бывает и так: человек присутствует в вашей жизни буквально каждый день, но по факту не является ее частью. Вы проводите время не вместе, а параллельно. Но почему-то все еще ждете перемен. Знаете, что может означать такое положение вещей? Кто-то занимает место вашего лучшего спутника, того, кого называют второй половиной. Подумайте, это просто кризис, временное явление? Или результат вашего вечного согласия на меньшее, но хотя бы что-то? Не бойтесь одиночества: в том, чтобы удерживать место для истинного человека есть сила и безусловная красота. Убедитесь, что вы не преуменьшаете собственные потребности из-за сострадания к людям, которых любите. Вы заслуживаете быть услышанными, заслуживаете близости и преданности.

Космический совет: освободите в жизни и сердце место для важного и действительно ценного.

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♋ Рак

Через 20 лет вы будете больше разочарованы тем, что НЕ сделали, чем тем, что сделали. Поразмышляйте над этими мудрыми словами Марка Твена, потягивая свой утренний кофе, Раки. Целеустремленность — ваш величайший талант и дар свыше, но временами вы недооцениваете себя. Страхом неудачи вы лишаете себя победы. Стоит только позволить себе дерзнуть, сделать первый шаг, и суперсилы снова пробудятся! Для вас нет горы, на которую нельзя взобраться. Не бойтесь свою правду, требовать должного уважения, добиваться желаемого. Вы сможете!

Космический совет: только вперед — без оглядки и сожалений!

♌ Лев

Вы — волшебники и творцы собственной судьбы. Вы — сама Вселенная в движении, и инструменты, необходимые для создания лучшей жизни, уже находятся внутри вас. Работайте со своими талантами и силами, тренируйте их, чтобы создать прекрасную реальность, которую всегда себе представляли. Поскольку все планеты выходят из ретроградного движения, ничто не сдерживает вас в этот момент!

Космический совет: вас не остановить на пути к цели — верьте, все получится!

♍ Дева

На этих выходных представителям знака стоит задуматься о гармонии. Вселенная напоминает о необходимости внутренней работы. Сядьте за один стол со вновь появившимися ранами на сердце и поговорите с ними. Превратить свою боль в мудрость. В этом процессе неизменно приходит понимание ценности опыта, даже самого тяжкого и трагичного. Помните, забота о себе порой вынуждает разочаровывать некоторых людей, но это нормально и зачастую неизбежно. Пришло время освободиться от бремени чужих ожиданий.

Космический совет: пришло время вернуться домой — к себе. И пожить для себя.

♎ Весы

Время от времени чувствовать разочарование — это нормально. Вы не одиноки, Весы. Вы не одиноки в этом. Но главный вопрос: что вы собираетесь с этим делать? Как вы собираетесь преобразовать ощущение тотальной неудачливости в радость, благодарность и блаженство? Вот цитата голландского автора и мотивационного оратора Александры ден Хейер, над которой можно поразмыслить: «Вы часто чувствуете усталость не потому, что сделали слишком много, а потому, что сделали слишком мало того, что зажигает в вас свет».

Космический совет: обратите внимание, на что вы тратите энергию и приносит ли это радость.

Их собственный ад: чего боятся разные знаки зодиака

♏ Скорпион

Сейчас не время сомневаться в себе, Скорпионы. Не время позволять страху или неуверенности в себе взять верх. Настало время крепко взяться за поводья и двинуть колесницу своей жизни вперед. Теперь, когда все планеты вышли из ретроградного состояния, Вселенная будто подталкивает вас к действию, шепчет на ушко — все получится. Возможности на горизонте столь же многообещающие, какими кажутся. Почему же вы все еще смотрите со стороны?

Космический совет: мир полон возможностей — берите быка за рога!

♐ Стрелец

Если не получается, то не получается, Стрельцы. Человеческие возможности не безграничны, внешние обстоятельства бывают сильнее воли к победе. Иногда нужно просто перестать сопротивляться течению. Так звезды напоминают о необходимости чтить циклы и ритмы природы. Есть время торжествовать и есть время покоя и созерцания процесса «без усилий». Сейчас у вас именно такой период. Освободите себя и пожалейте кулаки — сколько можно биться в закрытую дверь? Все не так, как вы хотите. Но все это вам на самом деле нужно.

Космический совет: не плачьте о неудачах, все события в вашей судьбе неслучайны.

♑ Козерог

Вот оно, Козерог! Вот жизнь, которую вы представляли себе давным-давно, вы находитесь в ней прямо сейчас. Итак, сделайте себе одолжение и отбросьте сомнения в собственной успешности. Вернитесь в настоящее, но с более пристальным вниманием. Вселенная осыпает обилием благословений, которых вы заслуживаете. Все, что вам нужно сделать, это перейти в состояние позволения — дать себе разрешение получить то, что всегда было вашим.

Космический совет: откройте свое сердце и получите то, чего действительно заслуживаете.

Гороскоп карьеры — 2023: что Кролик приготовил каждому знаку зодиака

♒ Водолей

Старые ошибки по новому кругу, Водолеи! Вы снова соглашаетесь на все, что предлагает внешний мир. Вас просят помочь — бросаетесь, заваливают работой — терпеливо выполняете, но порой испытываете чувство паники, когда смотрите на образовавшийся список дел. Спойлер: даже у сверхлюдей есть свои ограничения. Знайте, что быть избирательным — это нормально. Говорить «да» только предложениям, которые резонируют с вами на уровне души. Между тем, что вы отдаете окружающим и тем, что оставляете себе, должен быть баланс. Это — ключ к гармонии, а не безотказность и альтруизм.

Космический совет: быть избирательным — это нормально, не стоит ломать себя в угоду другим.

♊ Рыбы

Страх сделать первый шаг знаком каждому без исключения. Все переживают момент сомнения в той или иной ситуации, никому свыше не обещан и не гарантирован успех. Но стоит ли теперь бросать начатое? Стоит ли отказываться от мечты из-за гипотетического шанса не получить желаемое? Перестаньте ждать завтра, идеального свидания или подходящего момента. Время сейчас и время сегодня. После периода ретроградности планет ваши шансы добиться своего высоки как никогда. А если не сбудется — это лишь очередной вызов, верно?

Космический совет: пришло время реализовать ваш самый грандиозный план. Смелее!

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