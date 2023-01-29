Виноват не только Запад: почему в России образовался дефицит лекарств и йода

Поводом для отдельного разговора на самом высшем уровне про лекарства стало исследование «Народного фронта». Тот проверил почти 12 тысяч аптек по всей стране и выяснил, чего именно и где конкретно не хватает.

После в прессе появился внутренний документ Минздрава, где перечислены 97 потенциально дефицитных лекарств. Среди которых, к большому удивлению, оказались йод, перекись водорода и даже активированный уголь. Куда они исчезают и почему — разбирался корреспондент «Известий» Даниил Левин. Сразу стоит сказать — виноваты не только западные санкции.

Дефицит лекарств по всей стране! Санкт-Петербург, Омск, Ярославль. В разгар вирусного сезона нет самых простых и популярных препаратов. Но это только в аптеках — ситуацией тут же воспользовались перекупщики. Вот эта двушка в спальном районе больше напоминает склад. Медикаменты из списка дефицитных здесь готовы продавать сотнями и даже тысячами упаковок.

«Масштаб, конечно, поражает. Комната заставлена всевозможными коробками. Видно, что какой-то груз только из „Шереметьево“, судя по коду аэропорта», — показал квартиру корреспондент «Известий».

Продавец беззастенчиво рассказывает, что это: и скупленное в аптеках заранее, и завезенное параллельным импортом. Вот только на камеру секретами успеха своего предприятия делиться не хочет.

«Знаете, мы хотели примерно то же самое вас попросить еще раз для интервью рассказать!» — попросил журналист.

«О нет, нет», — сказала женщина и захлопнула дверь.

Главную проблему дефицита в аптеках ответственные чиновники видят в нарушении логистических цепочек. Однако повлияли на ситуацию в аптеках не только внешние факторы. Один из внутренних — государственное регулирование цен на препараты из перечня жизненно важных.

«Производители просто отказываются от выпуска конкретных продуктов, либо приостанавливают выпуск на неопределенный момент времени», — объяснил эксперт в области фармацевтического рынка Николай Беспалов.

Способствовало дефициту и недавнее повышение пошлин при регистрации компонентов. Эксперты приводят пример: одна фирма перестала поставлять коллегам оболочки для препарата.

«Необходимо другую компанию привлечь. Для того чтобы лекарство это начать выпускать, надо изменить регистрационное удостоверение. То есть подать соответствующие документы. А госпошлины, которые необходимо уплатить для рассматрения подобного заявления, увеличились в 16 раз», — рассказал председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС Алексей Кедрин.

Глобальные проблемы при поставке лекарств в этот раз наложились еще и на разгул гриппа и новых штаммов ковида. При этом некоторые врачи словно сговорились — то ли с производителями лекарств, то ли с теми, кто заранее запасся необходимыми медикаментами.

«Был момент буквально перед Новым годом, когда „Тамифлю“, „Осельтамивир“ — противовирусные препараты — исчезли из продажи в связи с ажиотажным спросом. Почему-то все поголовно врачи — и детские, и взрослые — стали выписывать именно их», — посетовал гендиректор аптеки в Ярославле Андрей Лагвинович.

Основное решение проблем с поставками — наладить нормальную работу импортозамещения. Отечественное производство развивается более чем активно! В минувшем году лекарств выпустили на 15% больше, чем в 2021-м. Очередной завод открыли на неделе в Москве. Планируется выпускать более 300 наименований препаратов. Потребность страны в онкологических лекарствах будет закрыта на 80%!

Основной импорт в медицинской сфере, причем во всем мире, приходится даже не на сами препараты, а на фармсубстанции для их производства. Основные поставщики в Россию до весны прошлого года:

«В большинстве стран мира структура здравоохранения отвечает за все обращение лекарственных средств. А у нас есть еще Министерство промышленности, которое регулирует и влияет на производство лекарственных средств. У нас есть Антимонопольная служба, которая контролируют цены. Не всегда вот эти три регулятора находят между собой единство в понимании», — рассказал глава ассоциации фармпроизводителей Виктор Дмитриев.

Все это привело к тому, что даже йод, который есть в домашней аптечке практически каждого, вообще не производится в нашей стране.

«Это же было 20 лет направленной политики, когда западные бренды заходили, выкупали доли рынка, покупали производства, специально разоряли наших людей, им всем были преференции. Ну вот…» — объяснил причину дефицита йода главврач частной клиники Василий Шуров.

Ближайшие цели отрасли правительство определило в программе «Фарма-2030». Основные пункты: импортонезависимость, создание и усовершенствование инновационных разработок. Главное — увеличение объемов производств в два раза.