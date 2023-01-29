«Не отпускай меня, пожалуйста»: Дженнифер Лопес чуть умерла во время съемок

От верной смерти жену Бена Аффлека спас партнер по съемочной площадке Джош Дюамель.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала, что едва не погибла во время съемок фильма «Моя пиратская свадьба» в Доминиканской республике. Об этом сообщил Daily Mail.

По информации таблоида, от верной смерти актрису и певицу спас коллега по съемочной площадке Джош Дюамель. Во время одной из сцен подол платья знаменитости попал под колеса автомобиля, который двигался в сторону обрыва. Чтобы Дженнифер не сорвалась следом, ее схватил и держал Дюамель.

«Я смотрю на Джоша и думаю: „Джош, не отпускай меня, пожалуйста“. А он такой: „Я понял тебя“. Это было чертовски страшно», — рассказала Лопес.

Знаменитость добавила, что другие сложные моменты во время съемок получились «неплохо» и часто с первого дубля.

Дженнифер Лопес сейчас замужем за актером и режиссером Беном Аффлеком. Они расписались в июле 2022 года — через 20 лет после своей первой помолвки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как через полгода после свадьбы прошла встреча Бена Аффлека с бывшей супругой Дженнифер Гарнер. Дженнифер Лопес там тоже присутствовала.