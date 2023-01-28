«Только слепой не видит»: НАТО «на всех парах» движется к войне с Россией

По словам сенатора, в погоне за «миражом победы» Запад отмел здравые предупреждения и забыл уроки прошлого.

Североатлантический альянс стремительно приближается к военному столкновению с Россией. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Только слепой не видит, что НАТО на всех парах движется к прямому военному конфликту с Россией, отметая все прежде наложенные самим же альянсом ограничения и пределы военной поддержки Украины», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков напомнил, как еще полгода назад президент США Джо Байден заявлял, что поставка танков Киеву будет означать начало третьей мировой войны. Однако уже сейчас для американской администрации решение о передаче танков — пройденный этап, теперь НАТО обсуждает поставку Украине боевых самолетов.

Сенатор отметил, что в Западной Европе также не осталось политиков, подобных тем, что в свое время смогли предотвратить перерастание холодной войны Запада и СССР в горячую. Та же Германия, по словам Пушкова, как государство стала слишком слаба, чтобы сопротивляться давлению поляков и прибалтов, а также внутренних сторонников «войны до поражения России».

«Охватившее ныне Запад безумие сродни тому, что охватило Европу накануне первой мировой, когда стороны безудержно стремились сцепиться друг с другом. Теперь они, объединившись, неудержимо рвутся сцепиться с Россией, уже открыто объявляя, что находятся с ней в состоянии войны», — заявил Пушков.

Он добавил, что в погоне за «миражом победы» Запад отметает здравые предупреждения и забывает уроки прошлого.

До этого британские СМИ сообщили, что официальный Лондон может отправить на Украину свои боевые самолеты в том случае, если российские силы уйдут с освобожденных территорий. Накануне в Пентагоне также заявили, что допускают вероятность отправки на Украину истребителей F-16.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на заседании ПАСЕ в Страсбурге заявила, что европейские государства «ведут войну против России».