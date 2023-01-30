День не для работы. Китайский совет дня на понедельник, 30 января

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 23 января 2023 года?

Этот понедельник не предназначен для работы. Так и скажите начальнику — на работу пришли, но вот работать совсем не хочется. Потому что энергии дня находятся на самой низкой фазе из всех возможных. Просто не шевелятся. И нам с вами шевелиться трудно.

Совет дня: в дни остановленных энергий ба-цзы рекомендует не насиловать себя и заняться необременительной и энергосберегающей рутиной. Подчистить хвосты, прибраться на рабочем столе, перебрать документы, сходить погулять — все, что вы делаете почти ежедневно и привычно.

Предостережение дня: не ходите в понедельник по врачам и не ложитесь на операцию. Могут быть осложнения. И вообще не начинайте в понедельник важных и срочных дел — могут провалиться.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.