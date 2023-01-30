Ближе к народу: в России разработали методичку для чиновников

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Сотрудников госструктур хотят научить эмпатии.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

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Российских чиновников хотят обучить сочувствию и простоте в общении. Как выяснили «Известия», для этого ученые разработали специальную методичку, где прописали, как разговаривать на понятном языке, а не чиновничьем — без канцеляризмов и штампов.

По мнению авторов инициативы, сейчас при обращении в госструктуры, в большинстве случаев вместо ясных ответов люди получают сложные выдержки из правовых документов. А некоторые формулировки неподготовленным просителям и вовсе могут показаться агрессивными.

Кроме того, чиновникам напомнили: нужно всегда представлять, кому они отвечают. Учитывать возраст, образование, доход, и в целом оценивать жизненную ситуацию.

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Ближе к народу: в России разработали методичку для чиновников

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