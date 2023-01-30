Сложности в онлайне: банки против отмены выдачи кредитов по СМС

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Иван Обухов
Иван Обухов 24

Самозапрет на займы поможет обезопасить клиентов финансово-кредитных организаций, считают в Думе.

Сложности в онлайне: банки против отмены выдачи кредитов по СМС

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Попытки обезопасить россиян от афер с онлайн-кредитами не встретили одобрения у банков и микрофинансовых организаций.

В этой сфере легко стать жертвой мошенников, и почти во всех случаях ответственность ложится на плечи клиента. Сделка признается действительной как только жертва аферистов вводит код подтверждения. Это приравнивается к цифровой подписи.

Если такую возможность отменить, онлайн-кредитование может сойти на нет. Так считают банкиры.

Оптимальным решением может стать самозапрет на выдачу кредитов. Сейчас такой законопроект готовят. Ожидается, что люди смогут вводить ограничение через портал госуслуг.

Ранее Центробанк уже давал подобные рекомендации, но финансовые учреждения идут навстречу клиентам очень неохотно.

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