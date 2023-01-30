Наталья Краснова о расставании с молодым мужем: «Теперь живу с психологом»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 56

Краснова о расставании с молодым мужем: «После одного интервью развелась. Теперь живу с психологом»

Наталья Краснова о расставании с молодым мужем: «Теперь живу с психологом»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Блогер была замужем трижды. Последний (а может быть и нет) брак с молодым избранником продлился чуть больше года.

Популярный блогер и юмористка из Челябинска Наталья Краснова рассказала, что развелась с молодым мужем (Разница в возрасте 16 лет. — Прим. ред.) из-за чувств к другому мужчине. В начале декабря брак был официально расторгнут, продлился он чуть больше года. За пару месяцев до этого произошла роковая встреча.

В одном из YouTube-шоу Краснова сообщила, что влюбилась в разрушителя своего третьего брака на работе. Она отправилась на интервью с неким психологом, с которым познакомилась в сети. И как только увидела, задумалась о расставании с супругом. Подчеркнула, что не изменяла, а сразу же призналась благоверному во всем.

«Я не очень поняла, как так получилось, но после этого интервью я развелась со своим мужем и теперь живу с этим психологом… Я прихожу в сентябре, говорю: «Ничего не было, я тебе верна, все хорошо, но я влипла в другого человека и не могу быть с тобой». К сожалению, это взаимно. Если бы не взаимно, я бы пережила. Говорю мужу: «Отпусти, давай разведемся?» — говорит блогер.

По словам Красновой, муж просил ее не спешить. Он не устаивал сцен и не выяснял отношений, но все же надеялся, что супруга одумается. Не одумалась. Комментарий YouTube-каналу звезда давала дистанционно. Шутила по этому поводу, мол, не могу бросить своего мужчину и поехать на интервью. Вдруг снова любовь нечаянно нагрянет?

Ранее, писал 5-tv.ru, Наталья Краснова выдала своего мужа — он недолго горевал после развода и уже обзавелся новой дамой сердца.

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