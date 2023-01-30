Российских туристов приглашают отдохнуть под зимним солнцем Карелии

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Маршруты зимнего туризма дают гораздо больше эмоций, чем ленивый отдых под летним солнышком.

Фото, видео: Пресс-служба парк-отеля "Дача Винтера"; 5-tv.ru

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Карелия становится одним из самых притягательных мест для российских туристов этой зимой. Невероятные природные красоты, отели, ставшие лауреатами престижных премий, и специальные маршруты для самых взыскательных гостей — все это ждет тех, кто выберет северное направление туризма.

Среди проектов, которые особенно рекомендуют отдыхающим — четырехдневный маршрут «Под зимним солнцем Карелии» от туроператора «Игора Тур», куда входят: заезды по трассам автодрома «Игора Драйв», отдых в сети отелей «Точка на карте» и парк-отеле «Дача Винтера» и туристическая тропа «Долина водопадов».

«Мы хотим сделать так, чтобы все люди путешествовали постоянно с семьей. Что может быть лучше, чем взять сына, приехать с компанией друзей, пройти по маршруту, пообщаться, увидеть новое, прикоснуться к истории. Здесь это очень остро чувствуется, ни одни жаркие страны вам этого не дадут», — уверен директор по развитию АНО «Россия — страна возможностей» Иван Шулюпин.

Кроме того, у туристов есть уникальная возможность увидеть Ладогу, ее шхеры и полтысячи островов. В программу также включен маршрут «Лесная сказка» протяженностью 20 километров.

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