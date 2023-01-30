«Мокрое» дело: какое наказание ждет Леонтьева за сломанный стояк

Знаменитость стал участником коммунальных разборок, даже не подозревая об этом.

В СМИ появилась информация, что певца Валерия Леонтьева засудили за сломанный стояк. 250 тысяч рублей ушло в пользу соседки снизу, квартиру которой залило и «уничтожило». Концертный директор народного артиста РФ Борис Чигирев в беседе с 5-tv.ru пролил свет на это «мокрое» дело и рассказал, что произошло на самом деле в московской квартире эстрадного певца.

«Знаете, мне ничего об этом не известно. Значит, ничего не было», — сообщил Борис корреспондентам.

По словам директора, если бы серьезные коммунальные разборки с участием артиста произошли на самом деле, именно его представитель был бы осведомлен о них первым. Однако судопроизводство состоялось явно без участия известного всем Валерия Леонтьева.

«Никогда такого не было. 100% нет. Я не знаю, о ком идет речь. Я не знаю ничего по поводу протечек, возможно когда-то они и были, но суда и выплат точно не было. Это все вранье», — заключил Борис.

И правда, в документе, опубликованном на официальном портале судов города Москвы, речь идет об однофамильце знаменитости. Примечательно, что невнимательные журналисты упустили, что обвиняемый в потопе Леонтьев отличается от знаменитого однофамильца именем и отчеством.

Кроме того, 73-летний певец еще прошлой зимой перебрался в США. Сейчас артист почти не появляется в медийном поле, не посещает светских мероприятий и не дает интервью.

Ранее 5-tv.ru писал, что уехавший в США Леонтьев вынужден продавать вещи.